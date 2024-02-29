Міжнародна слідча група, яка розслідує воєнні злочини РФ в Україні, продовжила роботу на 2 роки
Національні органи влади сімох країн, що є учасницями спільної слідчої групи щодо розслідування міжнародних воєнних злочинів Росії в Україні, вирішили продовжити роботу на два роки
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Про таке рішення домовилися генеральні прокурори України, Польщі, Литви, Румунії, Латвії, Естонії та Словаччини на координаційній зустрічі держав-учасниць слідчої групи в Києві.
Зазначено, що вони обговорили результати роботи спільної слідчої групи, а також її пріоритети на наступні два роки.
"Спільна слідча група є надійною основою для співпраці, яка дає відчутні результати та забезпечує відповідальність. Я високо ціную зусилля всіх держав, залучених до роботи JIT. Ми залишаємося відданими подальшій активізації наших зусиль для забезпечення всебічної відповідальності за всі злочини, скоєні Росією проти України та українців, у тому числі в рамках Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України", - заявив генпрокурор України Андрій Костін.
У повідомленні нагадують, що за підтримки Євроюсту 25 березня 2022 року Україна, Польща й Литва створили спільну слідчу групу щодо розслідування злочинів РФ в Україні. Згодом, 30 травня того ж року, до неї приєдналися Естонія, Латвія та Словаччина, а 13 жовтня 2022 року учасницею групи стала Румунія.
"3 березня 2023 року сім національних органів залучених до JIT підписали Меморандум про взаєморозуміння з Департаментом юстиції США. Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та Європол є учасниками JIT з квітня 2022 року та жовтня 2023 року відповідно", - додали в Офісі генпрокурора.
- 14 квітня минулого року члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) підписали угоду про розслідування не лише воєнних злочинів, а й злочину геноциду.
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