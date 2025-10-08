Мобілізації на технічному та виробничому рівні в Україні немає, - військовослужбовець Ігор Луценко

Про це в ефірі Еспресо сказав військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко.

"Нам потрібні власні радари, нам потрібна власна антишахедна комплексна оборона, нам потрібні ракети врешті-решт, котрі будуть ефективно працювати по території Російської Федерації і не тільки. І ми просуваємося по деяких окремих сегментах", - заявив він.

Луценко зауважив, що цілісної державної політики та програми немає.

"Роботи, на те, щоб була якась таємна або напівтаємна програма, яким чином ми маємо випередити і в чому випередити Росію. Мені таке просто зараз невідомо. Я підозрюю, що можливо такого і немає. Ведеться якась робота по ракетах, ведеться робота ще там, але так під час Першої і Другої світової війни держави не працювали, як наша працює на розслабоні. Була реально мобілізація наукового потенціалу, технічного потенціалу, виробничого потенціалу", - додав військовий.

Він додав, що такої мобілізації на рівні держави він не спостерігає.

"Тобто от в державі немає такого центру, який буде планувати, що нам потрібно на післязавтра, для того, щоб післязавтра просто взяли і виграли війну. Такого плану, на жаль, зараз у відкритому якби просторі не можна знайти, на жаль. Я підозрюю, що його і немає", - підсумував Луценко.