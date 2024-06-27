Мобілізація: міськрада Одеси просить ОВА забезпечити бронь для працівників "швидкої"

Відповідне звернення до голови ОВА Олега Кіпера з цього приводу депутати ухвалили 26 червня, передає Думська.

За проєкт звернення, проголосували 37 народних обранців.

У ньому підкреслюється, що в Одесі на семи підстанціях і пунктах базування щодоби працюють 75 бригад екстреної медичної допомоги, які приймають близько 700 викликів на добу.

"Від початку повномасштабного вторгнення значна частина медичних сил була кинута на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, порятунок поранених і співробітництво з іншими екстреними службами в місцях влучання ракет і дронів. У ситуаціях масових випадків кількість і оперативність бригад на місці подій мають ключове значення для збереження життя і здоров'я людей", = йдеться в документі.

За словами міського голови Геннадія Труханова, в Одесі гостро стоїть проблема з нестачею фельдшерів та водіїв швидкої допомоги.

"Тільки за останні 9 місяців за різних обставин з Одеського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф звільнилося понад 600 працівників. Через нестачу кадрів в Одесі щоденно не виїжджає на маршрут 20 машин екстренки", - написав він.

Труханов додав, що "якщо не буде заброньовано тих, хто ще залишився у службі, то може статися так, що не буде кому приїхати на виклик".