Очільник Мінкульту назвав мобілізацію культурних діячів "не до кінця грамотною та виваженою"

Про це він сказав на всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал" 26 червня в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"На жаль, ми втрачаємо не тільки там, де немає стін і виїхали люди. Ми втрачаємо, і будемо про це говорити, внаслідок не до кінця грамотної та виваженої на сьогодні політики щодо мобілізації представників української культури", - заявив чиновник.

Він визнав, що відсоток мобілізації діячів культури по всій країні не перевищує 10%. При цьому, за його словами, "нерівномірність і несправедливість уваги в конкретних випадках призводить до того, що окремі заклади культури вимушені припиняти свою діяльність, тому що немає тих людей, які забезпечують їхню роботу".

Карандєєв наголосив на необхідності знайти підхід, який дав би змогу максимально зберегти людей, які "несуть у собі, своєю діяльністю те важливе, що нам сьогодні потрібно".