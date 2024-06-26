Очільник Мінкульту назвав мобілізацію культурних діячів "не до кінця грамотною та виваженою"
Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв виступив за грамотний підхід до мобілізації у сфері культури
Про це він сказав на всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал" 26 червня в Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"На жаль, ми втрачаємо не тільки там, де немає стін і виїхали люди. Ми втрачаємо, і будемо про це говорити, внаслідок не до кінця грамотної та виваженої на сьогодні політики щодо мобілізації представників української культури", - заявив чиновник.
Він визнав, що відсоток мобілізації діячів культури по всій країні не перевищує 10%. При цьому, за його словами, "нерівномірність і несправедливість уваги в конкретних випадках призводить до того, що окремі заклади культури вимушені припиняти свою діяльність, тому що немає тих людей, які забезпечують їхню роботу".
Карандєєв наголосив на необхідності знайти підхід, який дав би змогу максимально зберегти людей, які "несуть у собі, своєю діяльністю те важливе, що нам сьогодні потрібно".
- 8 квітня стало відомо, що Мінкульт додав цирки до списку критично важливих підприємств. Таким чином їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації. Це викликало негативну реакцію суспільства.
- Наступного дня Карандєєв відреагував на критику бронювання працівників цирків від мобілізації. "Обурив хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа. Це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їхнього суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює", - висловився він.
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