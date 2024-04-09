"Неповага до людей": очільник Мінкульту відреагував на хейт через бронювання працівників цирків від мобілізації
В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв відповів на критику бронювання працівників пересувних цирків від мобілізації
Про це він написав у Facebook.
"Обурив хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа. Це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їхнього суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює", - висловився Карандєєв.
За його словами, ДП "Дирекція пересувних циркових колективів України" проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах, його специфіка – постійні гастролі по всій Україні, перебування у відрядженні 11 місяців на рік, виїзди на деокуповані території, показ вистав у госпіталях, в укриттях, непристосованих приміщеннях.
Чиновник наголосив, що влада має забезпечити роботу колективу, який "не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання".
До того ж він зазначив, що заброньовано не весь колектив, а лише 14 осіб, 11 із яких – виконавці найскладніших циркових жанрів, а ще троє – технічні працівники, які організовують вистави.
"Мені не соромно за тих працівників сфери культури, які сьогодні в Україні працюють за фахом, я пишаюся ними не менше, ніж тими митцями, які змінили сценічний одяг на військову форму", - підкреслив Карандєєв.
Також він висловився щодо бронювання працівників медіа, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини".
"Щодо бронювання працівників медіа. Під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та за кордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню, – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації й опорою національної безпеки України. Тому частина працівників цієї сфери теж заброньована", - резюмував чиновник.
- 8 квітня стало відомо, що Мінкульт додав цирки до списку критично важливих підприємств. Таким чином їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.
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