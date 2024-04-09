"Неповага до людей": очільник Мінкульту відреагував на хейт через бронювання працівників цирків від мобілізації

Про це він написав у Facebook.

"Обурив хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа. Це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їхнього суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює", - висловився Карандєєв.

За його словами, ДП "Дирекція пересувних циркових колективів України" проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах, його специфіка – постійні гастролі по всій Україні, перебування у відрядженні 11 місяців на рік, виїзди на деокуповані території, показ вистав у госпіталях, в укриттях, непристосованих приміщеннях.

Чиновник наголосив, що влада має забезпечити роботу колективу, який "не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання".

До того ж він зазначив, що заброньовано не весь колектив, а лише 14 осіб, 11 із яких – виконавці найскладніших циркових жанрів, а ще троє – технічні працівники, які організовують вистави.

"Мені не соромно за тих працівників сфери культури, які сьогодні в Україні працюють за фахом, я пишаюся ними не менше, ніж тими митцями, які змінили сценічний одяг на військову форму", - підкреслив Карандєєв.

Також він висловився щодо бронювання працівників медіа, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини".

"Щодо бронювання працівників медіа. Під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та за кордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню, – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації й опорою національної безпеки України. Тому частина працівників цієї сфери теж заброньована", - резюмував чиновник.