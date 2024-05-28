Мобілізовані засуджені служитимуть у штурмових підрозділах ЗСУ, - Мін'юст
Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах Збройних Сил
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
"Станом на зараз, це будуть штурмові підрозділи. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями", - зазначив Малюська.
За словами міністра, засуджені, яких мобілізували, поки що не беруть участь у бойових діях, а лише проходять підготовку.
При цьому очільник Мін'юсту припускає, що у майбутньому засуджених можуть змішувати зі звичайними військовослужбовцями.
- 17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути добровільно мобілізовані до лав ЗСУ.
- Уже 21 травня у Міністерстві юстиції України заявили, що понад три тисячі засуджених уже подали заяви на підписання контракту зі Збройними Силами України.
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