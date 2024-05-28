Мобілізовані засуджені служитимуть у штурмових підрозділах ЗСУ, - Мін'юст

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Станом на зараз, це будуть штурмові підрозділи. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями", - зазначив Малюська.

За словами міністра, засуджені, яких мобілізували, поки що не беруть участь у бойових діях, а лише проходять підготовку.

При цьому очільник Мін'юсту припускає, що у майбутньому засуджених можуть змішувати зі звичайними військовослужбовцями.