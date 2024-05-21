У Мін'юсті розповіли, скільки засуджених уже подали заяви на мобілізацію

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в етері телемарафону.

За її словами, понад 3 тисячі засуджених написали заяви про бажання укласти контракт із ЗСУ в обмін на умовно-дострокове звільнення.

"Це понад 3 тисяч людей. Ми так і прогнозували до прийняття цього закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про які ми зазначали як потенціал, приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисячі виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися", - зазначила заступниця міністра.

Вона розповіла, що наразі вже триває робота в цьому напрямку. Ті засуджені, які написали заяву, вже проходять військово-лікарські комісії та знайомляться з командирами, які мають дати згоду на їхнє приєднання до лав армії. Надалі матеріали скеровуватимуть до суду.

Що відомо про мобілізацію засуджених

У лютому очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ. Згодом стало відомо, що оборонний комітет ВР розглядає мобілізацію засуджених.

1 березня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька сказала, що засуджені за зґвалтування й убивство можуть бути мобілізовані в тому разі, якщо військові командири погодяться прийняти їх до своїх підрозділів.

Пізніше Малюська заявив, що засуджених за корупцію українців можна і треба ставити на військовий облік із можливістю мобілізації.

10 квітня Верховна Рада України на засіданні ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. За документ проголосував 281 нардеп. Вже 8 травня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. Документ підтримали 279 нардепів.

Згодом голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що загальний ресурс ув’язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Збройних Сил, становить 15-20 тисяч.

17 травня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що найголовніший критерій відбору ув'язнених до мобілізації – мотивація, тому відсутність бажання засудженого йти воювати може завадити цьому.

Згодом президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.