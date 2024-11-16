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Головна Війна з Росією "Муштра погоничів": у ГУР розповіли, як в РФ намагаються вирішити проблему із дефіцитом молодших офіцерів

"Муштра погоничів": у ГУР розповіли, як в РФ намагаються вирішити проблему із дефіцитом молодших офіцерів

Ксенія Золотова
16 листопада, 2024 субота
10:34
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Масштабні втрати росіян на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують РФ до чергових спроб розширити обʼєми їхньої підготовки

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Про це розповіли в Головному управлінні розвідки МО України.

За даними розвідників, на базі цивільних вищих навчальних закладів  РФ створює центри військової підготовки, де мають проводити базовий вишкіл командирів взводів, артилерійських батарей та заступників командирів рот.

"Молодший офіцер ворожої армії виконує передусім функцію погонича піхоти на штурм безпосередньо на полі бою, що і пояснює  високий рівень втрат і, як наслідок, гострий дефіцит лейтенантів на Росії", - пояснили у відомстві.

Налагоджувати механізм вишколу і безперебійного постачання молодших офіцерів на війну проти України Кремль розпочав ще у перший рік повномасштабного вторгнення.

Згідно з планами ворога, до кінця 2024-го у Росії мали запустити 33 нові центри військової підготовки на додачу до майже сотні наявних.

"Чергова активізація вождів у Москві вимуштрити ще більше свіжих лейтенантів свідчить, що кадрова криза командного складу російської окупаційної армії поглиблюється", - резюмували в ГУР.

  • Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що приготування росіян в Криму, зокрема будівництво фортифікацій та окопів, підтверджує серйозне ставлення Росії до військового звільнення півострова.
Теги:
Новини
Світ
Росія
військові
російська армія
окупанти
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