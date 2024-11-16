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Головна Війна з Росією "Росія серйозно розглядає сценарій звільнення Криму": у ВМС ЗСУ назвали чинники, які вказують на підготовку окупантів до оборони півострова
Ексклюзив

"Росія серйозно розглядає сценарій звільнення Криму": у ВМС ЗСУ назвали чинники, які вказують на підготовку окупантів до оборони півострова

Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
10:07
Війна з Росією окупанти в Криму

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що приготування росіян в Криму, зокрема будівництво фортифікацій та окопів, підтверджує серйозне ставлення Росії до військового звільнення півострова

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз є інформація про те, що росіяни активно окопуються і готують лінії фортифікацій. Тут слід зазначити, що такі дії також повʼязані з закінченням фінансового року і їм якомога швидше потрібно “освоїти” кошти. Тому зараз вони на швидку руку намагаються виконувати інженерні роботи саме в тимчасово окупованому Криму. Всі ми розуміємо, що таким чином дехто собі заробить черговий хороший капітал", - пояснив Плетенчук.

Речник ВМС ЗСУ наголосив, що в Росії дуже серйозно ставляться до ймовірності проведення Україною десантної операції зі звільнення Криму.

"Росія готується до різноманітних сценаріїв розвитку подій в Криму. Ймовірно, вони серйозно розглядають варіант того, що Україна буде звільняти тимчасово окупований Крим. Тому й намагаються зараз підготуватись. Зокрема, риють окопи, будуть фортифікаційні споруди та лінії оборони в Криму. Пояснити їхні приготування якось інакше не можна. До того ж окопуються росіяни на десантно небезпечних ділянках. Тобто, вони своїми діями серйозно сприймають можливість спроб з боку України звільнити Крим військовим шляхом", - додав він.

Теги:
Україна
Крим
російська армія
ЗСУ
ВМСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
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