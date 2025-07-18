МЗС Польщі радить своїм громадянам не їздити до Росії

Про це МЗС Польщі повідомило в мережі X.

"Міністерство закордонних справ радить утриматися від поїздок до Росії через війну в Україні та визнання Польщі владою Російської Федерації недружньою державою", - йдеться у повідомленні.

Також в МЗС зауважили, що через скорочення кількості консульських працівників Польщі в Росії можливості надання допомоги громадянам обмежені.