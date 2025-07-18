МЗС Польщі радить своїм громадянам не їздити до Росії
Польське міністерство закордонних справ не рекомендує своїм громадянам їздити до Росії через війну в Україні та тому, що Москва визнала Польщу недружньою країною
Про це МЗС Польщі повідомило в мережі X.
"Міністерство закордонних справ радить утриматися від поїздок до Росії через війну в Україні та визнання Польщі владою Російської Федерації недружньою державою", - йдеться у повідомленні.
Також в МЗС зауважили, що через скорочення кількості консульських працівників Польщі в Росії можливості надання допомоги громадянам обмежені.
- Під час атаки безпілотників у ніч проти 16 липня у Вінниці пошкоджене підприємство польської компанії Barlinek Group. МЗС Польщі викликало представника посольства РФ.
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