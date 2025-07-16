"Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів": Сікорський про атаку російських БПЛА на польський завод у Вінниці

Про це написав у соцмережі X міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Російські безпілотники вдарили по заводу компанії Barlinek Group у Вінниці. Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно, з трьох напрямків", – написав Сікорський.

За словами Сікорського, на місці події спільно з українськими службами працюють представники польського консульства.

"Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", – додав він.