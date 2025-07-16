"Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів": Сікорський про атаку російських БПЛА на польський завод у Вінниці
Під час атаки безпілотників у ніч проти 16 липня у Вінниці пошкоджене підприємство польської компанії Barlinek Group
Про це написав у соцмережі X міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Російські безпілотники вдарили по заводу компанії Barlinek Group у Вінниці. Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно, з трьох напрямків", – написав Сікорський.
За словами Сікорського, на місці події спільно з українськими службами працюють представники польського консульства.
"Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", – додав він.
- У ніч на 16 липня Росія атакувала Україну безпілотниками. У Вінниці зафіксували влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. За інформацією ОВА, у лікарні ушпиталили 8 поранених. У пʼятьох людей опіки важкого й середнього ступенів.
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