На Авдіївському напрямку РФ застосовує тактику малих груп, намагаючись просунутись, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни створюють спроби просування на Авдіївському напрямку. Наразі ворог проявляє активність малих групах, з 4-5 людей. Задача окупантів - добратися до якоїсь точки, чи то підвал, чи будь-яке інше приміщення, і там закріпитися. Таке завдання їм ставить командування РФ. Так вони хочуть просунутись і досягти якихось цілей", - повідомив Цехоцький.

За його словами, ЗСУ постійно це виявляють спроби окупантів просунутись та знищують їх.

"Нещодавно в районі Первомайського йшла ворожа група. Двох ми вже задвухстотили, за іншими поки що полюємо. Ситуація напружена всюди. Адже ворог зараз деморалізує суспільство, створюючи постійні обстріли населених пунктів. Також постійно прилітає С-300. По наших позиціях ворог вдаряє КАБами. Росіяни мабуть сподіваються, що це нас якось деморалізуємо і ми відступимо. Але нічого такого не відбувається. ЗСУ знають свою задачу. Ми укріплюємо рубежі оборони, вдень і вночі ця робота проводиться. Також ми створюємо різні "сюрпризи" для ворога, в тому числі, і дистанційне мінування", - додав він.