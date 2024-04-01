На Авдіївському напрямку РФ застосовує тактику малих груп, намагаючись просунутись, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький
Сергій Цехоцький, офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка розповів про тактику ворога на Авдіївському напрямку
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни створюють спроби просування на Авдіївському напрямку. Наразі ворог проявляє активність малих групах, з 4-5 людей. Задача окупантів - добратися до якоїсь точки, чи то підвал, чи будь-яке інше приміщення, і там закріпитися. Таке завдання їм ставить командування РФ. Так вони хочуть просунутись і досягти якихось цілей", - повідомив Цехоцький.
За його словами, ЗСУ постійно це виявляють спроби окупантів просунутись та знищують їх.
"Нещодавно в районі Первомайського йшла ворожа група. Двох ми вже задвухстотили, за іншими поки що полюємо. Ситуація напружена всюди. Адже ворог зараз деморалізує суспільство, створюючи постійні обстріли населених пунктів. Також постійно прилітає С-300. По наших позиціях ворог вдаряє КАБами. Росіяни мабуть сподіваються, що це нас якось деморалізуємо і ми відступимо. Але нічого такого не відбувається. ЗСУ знають свою задачу. Ми укріплюємо рубежі оборони, вдень і вночі ця робота проводиться. Також ми створюємо різні "сюрпризи" для ворога, в тому числі, і дистанційне мінування", - додав він.
-
В ISW назвали напрямок, на якому РФ може розпочати новий масштабний наступ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.9 Купівля 38.9Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.12Продаж 42.87
- Актуальне
- Важливе