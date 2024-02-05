На Бахмутському напрямку Сили оборони вибили окупантів з позицій і закріпилися, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр
Силам оборони вдалося зупинити навалу противника на Бахмутському напрямку
Про це розповів командир Батальйону ударних БпАК “АХІЛЛЕС” 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, Юрій Федоренко у етері телеканалу "Еспресо".
"На відтинку противник продовжує виконувати поставлені завдання. Армія РФ намагається повернути втрачені позиції та свій вплив на Кліщіївку, Андріївку і в напрямку Часового Яру. Але об'єктивно Силам оборони в злагодженій роботі вдалося зупинити навалу противника", - повідомив він.
Щодоби відбувається ряд атак, але противник тактичних успіхів не має. Натомість, Силам оборони вдалося вибити противника з ряду займаних ним позицій і на поточний момент надійно та вдало закріпитися, сказав Федоренко.
"Це відбулося завдяки правильно спланованій операції, відвазі та наполегливій роботі особового складу. Йдеться про піхотний підрозділів, якому на долю випала найскладніша робота в Силах оборони. Штурмовики і піхотинці, за моїм переконанням, це найскладніша робота", - додав він.
- 1 лютого у вечірньому зведенні Генштабу зазначили, що за 31 січня на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.
- Пізніше Сергій Сідорін, полковник, командир батальйонно-тактичної групи 4-ї БрОП НГУ зазначив, що на Бахмутському напрямку лінія бойового зіткнення динамічна, деякі позиції переходять протягом доби з рук в руки. Сили оборони України продовжують утримувати половину населеного пункту Богданівка.
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