На Бахмутському напрямку Сили оборони вибили окупантів з позицій і закріпилися, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр

Про це розповів командир Батальйону ударних БпАК “АХІЛЛЕС” 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, Юрій Федоренко у етері телеканалу "Еспресо".

"На відтинку противник продовжує виконувати поставлені завдання. Армія РФ намагається повернути втрачені позиції та свій вплив на Кліщіївку, Андріївку і в напрямку Часового Яру. Але об'єктивно Силам оборони в злагодженій роботі вдалося зупинити навалу противника", - повідомив він.

Щодоби відбувається ряд атак, але противник тактичних успіхів не має. Натомість, Силам оборони вдалося вибити противника з ряду займаних ним позицій і на поточний момент надійно та вдало закріпитися, сказав Федоренко.

"Це відбулося завдяки правильно спланованій операції, відвазі та наполегливій роботі особового складу. Йдеться про піхотний підрозділів, якому на долю випала найскладніша робота в Силах оборони. Штурмовики і піхотинці, за моїм переконанням, це найскладніша робота", - додав він.