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Заяви ворога про взяття Богданівки на Бахмутському напрямку не відповідають дійсності, - полковник НГУ Сідорін

2 лютого, 2024 п'ятниця
15:13
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Сергій Сідорін, полковник, командир батальйонно-тактичної групи 4-ї БрОП НГУ зазначив, що на Бахмутському напрямку лінія бойового зіткнення динамічна, деякі позиції переходять протягом доби з рук в руки. Сили оборони України продовжують утримувати половину населеного пункту Богданівка

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Бахмутський напрямок і надалі залишається важким, ворог не полишає спроб проведення штурмових дій. Минулої доби відбулося 5 бойових зіткнень з противником. Найгарячішими точками на сьогодні є населені пункти Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. Попри заяви російських ЗМІ щодо захоплення Богданівки, це не відповідає дійсності. Сили оборони України продовжують утримувати половину цього населеного пункту. Лінія бойового зіткнення динамічна, деякі позиції переходять протягом доби з рук у руки", - розказав полковник НГУ.

За його словами, щодо населеного пункту Іванівське, то противник намагається застосовувати штурмові дії з технікою, аби швидко наблизитися до позицій українських захисників та висадити там свій десант. Однак такі спроби ворога виявляються своєчасно за допомогою аеророзвідки, відповідно, завдається вогневе ураження, внаслідок чого загарбник відмовляється від своїх дій.

"Щодо населеного пункту Кліщіївка. Сили оборони України провели контрштурмові дії, захопивши декілька позицій, які противник зайняв раніше. Лінія бойового зіткнення проходить за 5-7 км від Часового Яру, тому ворог має можливість завдавати по місту вогневого ураження з артилерійських систем великого калібру, також за сприятливих погодних умовах застосовує авіацію, розвідувальні та ударні БПЛА", - зауважив Сергій Сідорін.

  • 27 січня британська розвідка оцінила ситуацію на фронті: російська армія протягом останніх тижнів продовжує наступальні дії, проте ці здобутки стратегічно несуттєві. Натомість ЗСУ зосереджується на активній обороні.
  • 31 січня Генштаб ЗСУ повідомляв, що протягом минулої доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 6 напрямках та знищили 1090 окупантів.
  • 1 лютого у вечірньому зведенні Генштабу зазначили, що за 31 січня на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Бахмут
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