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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили понад 20 атак, на Новопавлівському - ворог намагався 19 разів прорвати оборону

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили понад 20 атак, на Новопавлівському - ворог намагався 19 разів прорвати оборону

4 квітня, 2024 четвер
20:04
Війна з Росією

Протягом доби 4 квітня на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Сили оборони відбили понад 20 атак на Бахмутському напрямку. На Новопавлівському напрямку РФ 19 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав 2 ракетні та 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Волфине Сумської області та Огірцеве Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили понад 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник також завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка та Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог за підтримки авіації 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку протягом доби ворог за підтримки авіації здійснив 3 невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також він завдав авіаційних ударів в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.

  • Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 54 бойових зіткнення. Українські Сили оборони відбили 22 атаки РФ, завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та 1 ЗРК.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
Луганщина
Одещина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
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Бахмут
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