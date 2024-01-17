"На базі ТЦК працює злочинний "бізнес": добірка російських фейків за 17 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 січня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Всеосяжне, справедливе і стійке мирне врегулювання можливе тільки шляхом повернення України до джерел своєї державності – нейтрального, позаблокового і без'ядерного статусу".

Фейк: Ворожий TG-канал "Шейх Тамир" поширив зображення Зеленського з наступним текстом: "Знаменитий фокусник-ілюзіоніст Девід Копперфілд, який з 2014 року підтримує РФ, опублікував у своєму інстаграмі комікс із Зеленським і зникненням грошей! Традиційний фокус Зеленського зі "зникненням грошей" здивував навіть відомого ілюзіоніста Копперфілда. Наш слон!".

Фейк: Російський TG-канал "Первый Харьковский" написав: "На базі ТЦК працює злочинний "бізнес", в якому до відправляння на фронт використовують документи викрадених на вулицях чоловіків для взяття кредитів, відкриття фірм-прокладок, корупційних схем із виведення отриманих злочинним шляхом коштів, махінацій з нерухомістю".