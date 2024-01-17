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"На базі ТЦК працює злочинний "бізнес": добірка російських фейків за 17 січня

17 січня, 2024 середа
23:15
Війна з Росією фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 17 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 січня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Всеосяжне, справедливе і стійке мирне врегулювання можливе тільки шляхом повернення України до джерел своєї державності – нейтрального, позаблокового і без'ядерного статусу".

Фейк: Ворожий TG-канал "Шейх Тамир" поширив зображення Зеленського з наступним текстом: "Знаменитий фокусник-ілюзіоніст Девід Копперфілд, який з 2014 року підтримує РФ, опублікував у своєму інстаграмі комікс із Зеленським і зникненням грошей! Традиційний фокус Зеленського зі "зникненням грошей" здивував навіть відомого ілюзіоніста Копперфілда. Наш слон!".

Фейк: Російський TG-канал "Первый Харьковский" написав: "На базі ТЦК працює злочинний "бізнес", в якому до відправляння на фронт використовують документи викрадених на вулицях чоловіків для взяття кредитів, відкриття фірм-прокладок, корупційних схем із виведення отриманих злочинним шляхом коштів, махінацій з нерухомістю".

  • 16 січня російська пропаганда розповсюджувала фейкове відео, на якому невідома особа буцімто стріляє у працівника ТЦК під час вручення повістки.
Суспільство
Україна
Росія
мобілізація
Марія Захарова
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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