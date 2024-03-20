На Близькому Сході Росія активізувала кампанію з дискредитації України, - ГУР
Росія активізувала дезінформаційну кампанію проти України на Близькому Сході. Для цього РФ посилено використовує свою агентурну мережу, засоби пропаганди та дипломатичні представництва
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.
За даними ГУР, завдання чергової гібридної операції Кремля:
- виправдати війну Росії проти України;
- дискредитувати Україну та держави Заходу;
- нав’язати неприйнятні умови переговорів;
- поліпшити власне становище у регіоні;
- домогтись зменшення економічного і політичного тиску, якого зазнала Москва через війну та вчинення воєнних злочинів.
"Так, працівники російського посольства у Єгипті отримали вказівки з Кремля провести низку зустрічей під дипломатичним прикриттям для поширення дезінформації про війну та здійснення вербувальних заходів", - повідомляють в ГУР.
Також росіяни розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали, у яких виправдовують війну проти України.
"Йдеться, зокрема, про два папірці під назвами: «О роли Запада в конфликте на Украине» та «О ситуации вокруг Украины». У вказаних матеріалах подано путінську версію історії України з моменту краху радянського союзу, а терористична агресивна Росія представлена як жертва", - йдеться у повідомленні.
Ключовою ідеєю, яку на Близькому Сході намагається просувати Росія є - безальтернативність сценарію завершення війни, який пропонує РФ.
Він включає позбавлення України військової допомоги з боку Заходу, припинення бойових дій Силами безпеки і оборони України, збереження Росією контролю над тимчасово окупованими українськими територіями, "вічний позаблоковий статус", "денацифікацію" та "демілітаризацію".
- 27 лютого стало відомо, що навесні РФ може здійснити спробу організації масових протестів в Україні, аби через дестабілізацію ситуації всередині країни завдати військової поразки на сході.
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