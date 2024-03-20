На Близькому Сході Росія активізувала кампанію з дискредитації України, - ГУР

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

За даними ГУР, завдання чергової гібридної операції Кремля:

виправдати війну Росії проти України;

дискредитувати Україну та держави Заходу;

нав’язати неприйнятні умови переговорів;

поліпшити власне становище у регіоні;

домогтись зменшення економічного і політичного тиску, якого зазнала Москва через війну та вчинення воєнних злочинів.

"Так, працівники російського посольства у Єгипті отримали вказівки з Кремля провести низку зустрічей під дипломатичним прикриттям для поширення дезінформації про війну та здійснення вербувальних заходів", - повідомляють в ГУР.

Також росіяни розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали, у яких виправдовують війну проти України.

"Йдеться, зокрема, про два папірці під назвами: «О роли Запада в конфликте на Украине» та «О ситуации вокруг Украины». У вказаних матеріалах подано путінську версію історії України з моменту краху радянського союзу, а терористична агресивна Росія представлена як жертва", - йдеться у повідомленні.

Ключовою ідеєю, яку на Близькому Сході намагається просувати Росія є - безальтернативність сценарію завершення війни, який пропонує РФ.

Він включає позбавлення України військової допомоги з боку Заходу, припинення бойових дій Силами безпеки і оборони України, збереження Росією контролю над тимчасово окупованими українськими територіями, "вічний позаблоковий статус", "денацифікацію" та "демілітаризацію".