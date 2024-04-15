На Чернігівщині енергетики підірвалися на вибуховому предметі: двох електромонтерів госпіталізували
Автомобіль регіональних електромереж підірвався на вибуховому пристрої у прикордонній громаді Чернігівської області. Двох енергетиків госпіталізовано
Про це повідомили пресслужби Міненерго та ДТЕК.
"Сьогодні вранці під час виконання робіт автомобіль бригади АТ "Чернігівобленерго" наїхав на вибуховий пристрій. Два електромонтери дістали поранення", - поінформували у відомстві.
На місце викликали поліцію, з'ясовуються всі обставини події.
Своєю чергою у ДТЕК висловили підтримку колегам і подякували всім, хто продовжує виконувати свої професійні обов'язки попри щоденну смертельну небезпеку.
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