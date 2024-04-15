На Чернігівщині енергетики підірвалися на вибуховому предметі: двох електромонтерів госпіталізували

Про це повідомили пресслужби Міненерго та ДТЕК.

"Сьогодні вранці під час виконання робіт автомобіль бригади АТ "Чернігівобленерго" наїхав на вибуховий пристрій. Два електромонтери дістали поранення", - поінформували у відомстві.

На місце викликали поліцію, з'ясовуються всі обставини події.

Своєю чергою у ДТЕК висловили підтримку колегам і подякували всім, хто продовжує виконувати свої професійні обов'язки попри щоденну смертельну небезпеку.