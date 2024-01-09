РФ атакувала керованою авіабомбою енергетиків, які лагодили мережі на Харківщині
9 січня у с. Слобожанське на Харківщині у 200 метрах від того місця, де перебувала бригада енергетиків, розірвалася російська керована авіабомба
Про це повідомила пресслужба Харківобленерго.
"Сьогодні під час огляду пошкодженої після нічного обстрілу високовольтної лінії у с. Слобожанське Липецької громади стався вибух - у 200 метрах від того місця, де перебували електромонтери, розірвалася керована авіабомба", - йдеться у повідомленні.
Постраждалих немає.
Однак це вже другий випадок за добу, коли енергетики потрапляють під обстріл на Харківщині.
"Ця ж бригада потрапила під обстріл у селі Веселе вчора, 8 січня. Електромонтери виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди. Погода зараз така, що швидко залишити небезпечну зону надзвичайно важко - дорога покрита кригою", - розповів провідний інженер Липецького РЕМ АТ "Харківобленерго" Роман Ганган.
За його даними, енергетики вціліли, але пошкоджено обладнання.
- У березні минулого року на Херсонщині під обстріл потрапила бригада енергетиків, постраждала одна людина.
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