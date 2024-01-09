Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ атакувала керованою авіабомбою енергетиків, які лагодили мережі на Харківщині

РФ атакувала керованою авіабомбою енергетиків, які лагодили мережі на Харківщині

9 січня, 2024 вiвторок
13:15
Війна з Росією електроенергія, світло ЛЕП

9 січня у с. Слобожанське на Харківщині у 200 метрах від того місця, де перебувала бригада енергетиків, розірвалася російська керована авіабомба

Про це повідомила пресслужба Харківобленерго.

"Сьогодні під час огляду пошкодженої після нічного обстрілу високовольтної лінії у с. Слобожанське Липецької громади стався вибух - у 200 метрах від того місця, де перебували електромонтери, розірвалася керована авіабомба", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих немає.

Однак це вже другий випадок за добу, коли енергетики потрапляють під обстріл на Харківщині.

"Ця ж бригада потрапила під обстріл у селі Веселе вчора, 8 січня. Електромонтери виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди. Погода зараз така, що швидко залишити небезпечну зону надзвичайно важко - дорога покрита кригою", - розповів провідний інженер Липецького РЕМ АТ "Харківобленерго" Роман Ганган.

За його даними, енергетики вціліли, але пошкоджено обладнання.

Росія
Харківщина
Читайте також:
9 січня, 2024 вiвторок
Ймовірно, Росія отримала обмежену партію реактивних БПЛА Shahed, - Згурець
СМЕРШ
8 січня, 2024 понедiлок
РФ відновила радянські загони "Смерш", - британська розвідка
Радомир Мокрик
Автор Мирослава Барчук
7 січня, 2024 неділя
Радомир Мокрик: Коли ти вмикаєш цей новорічний "Квартал" і там на мелодію "Соколята" співають про лайно Патрона - це не те що не смішно, це просто огидно
Київ
-7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.42
    Купівля 38.42
    Продаж 39.18
  • EUR
    Купівля 42.01
    Продаж 43.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 січня
14:48
Оновлено
Росія безпілотник війна з росією нафта
У російському Орлі два дрони поцілили в нафтобазу. У сусідньому Курську збито ще три БПЛА
14:37
Сергій Шойгу
Шойгу заявив, що у РФ розпочнуть серійно виробляти безпілотники усіх типів
14:16
Віталій Білоножко
У 70-річному віці помер Народний артист України Віталій Білоножко
14:09
Оновлено
електроенергія
Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги. У Раді назвали причину
14:05
OPINION
Василь Зима
Коли "кроти" за твоєю спиною...
14:03
генератор
На Одещині троє дітей отруїлись чадним газом через генератор у будинку
14:02
Всесвітній економічний форум у Давосі
Росіяни поширюють фейк, що українська делегація проситиме у Давосі нові воєнні кредити взамін на державні землі та активи
14:00
Ракета
Ракетна атака РФ 29 грудня: у Києві з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого
13:49
На фото: Актор Ідан Амеді
Зірка серіалу Netflix "Фауда" Ідан Амеді отримав важке поранення у Газі
13:42
Кая Каллас та Володимир Зеленський
Естонія надасть Україні військову допомогу на чверть відсотка ВВП впродовж наступних чотирьох років
13:37
Габріель Атталь
Міністра освіти Франції Габріеля Атталя призначили новим прем'єром країни
13:31
Міністерство оборони України
У Міноборони заявили, що розірвуть договори з компаніями, які пов'язані з Гринкевичами
13:23
Вчені з університету Квінсленда спростували теорію, що біль у м'язах після тренування викликає молочна кислота
13:16
аеродром в росії
У РФ пілоти аеродрому, які вилітають обстрілювати Україну, залишились без опалення
13:14
На фото: Семюель Тейс
Зірку фільму-претендента на Оскар-2024 "Анатомія падіння" Семюеля Тейса звинувачують у зґвалтуванні
13:06
Німеччина Україна
Німецька оборонна компанія FFG побудує в Україні ремонтний центр бронетехніки
13:06
Інтерв’ю
Павел Коваль
Потрібно задіяти механізми, щоб молоді українці, які можуть боротися, повернулися в Україну, - депутат польського Сейму Коваль
12:46
Маріо Драґі
Експрем'єру Італії Драгі запропонують замінити Мішеля на посаді очільника Євроради, – FT
12:40
напад з ножем
У Стамбулі чоловік влаштував різанину у мечеті: є постраждалі
12:33
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Блінкен прибув до Ізраїлю, аби обговорити план післявоєнного майбутнього Гази
12:27
Оновлено
Росія залізниця
Масштабна аварія на залізниці у РФ: з рейок зійшли 14 вантажних вагонів
12:23
евакуація
Влада може оголосити примусову евакуацію родин із дітьми з Херсона: названо умову
12:18
СБУ затримала трьох організаторів ухилянтських схем:
СБУ затримала трьох організаторів ухилянтських схем: серед них - ексрадник голови адміністрації Януковича і посадовець ВЛК на Закарпатті
12:00
OPINION
Олексій Петров
Нам давно не потрібні вечірні відосики Зеленського
11:56
полонені рф
На Таврійському напрямку за три дні Сили оборони взяли у полон майже 30 окупантів, - Тарнавський
11:51
Швеція
Швеція передасть у фонд НАТО $5,8 млн: кошти підуть на допомогу Україні
11:50
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 202, понад 120 людей вважаються зниклими
11:44
електроенергія
Через негоду знеструмлено 1025 населених пунктів у 9 областях України: ситуація в енергосистемі станом на 9 січня
11:26
Віктор Орбан
Угорщина висунула нову вимогу розблокування фінансування ЄС України, - Politico
11:26
Новини Західної України
Передавав конфіденційну інформацію китайській розвідці: моряка із США засудили до 27 місяців ув'язнення
11:22
ЗСУ, мобілізація
Очільник оборонного комітету ВР розповів, що думає про викрадання людей на вулиці працівниками ТЦК
11:19
Ексклюзив
путін
Путінський режим готується до бунтів по всій Росії, - військовий експерт Притула
11:07
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Не можемо підтвердити": у Повітряних силах прокоментували нібито збиття "шахеда" з реактивним двигуном
10:56
Олександр Завітневич
Очільник оборонного комітету ВР назвав причини падіння обсягів військової допомоги Україні
10:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський погрожує РФ помстою, а Німеччина закликає збільшити допомогу Україні. Акценти світових ЗМІ 9 січня
10:41
Додаток "Дія"
За 2023 рік українці зареєстрували через Дію майже 230 тис. нових ФОПів
10:39
Оновлено
ракета Vulcan Centaur
Місія на Місяць: на космічному кораблі стався збій у руховій установці
10:39
Парламент Південної Кореї ухвалив законопроєкт про заборону споживання м'яса собак
10:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 січня: скільки коштують долар та євро
10:27
Верховна Рада
До Ради подали п’ять законопроєктів про мобілізацію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV