На Чернігівщині сапери ДСНС знешкодили бойову частину Іскандеру, яка впала на присадибну ділянку
У суботу, 11 жовтня, в Чернігівському районі сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) успішно знешкодили бойову частину російської крилатої ракети "Іскандер-К", яка впала на присадибну ділянку й не здетонувала
Про це інформує ДСНС України.
За словами рятувальників, небезпека була дуже високою, оскільки поблизу місця падіння ракети розташовані житлові будинки та автозаправна станція.
Сапери ідентифікували боєприпас, після чого, використовуючи спеціалізоване обладнання, завантажили його до транспорту.
Бойову частину ракети буде вивезено для подальшого знищення у безпечному місці, подалі від населених пунктів.
- У пʼятницю ввечері, 10 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, троє поранені. У Херсоні ворог поцілив по автівці швидкої допомоги, постраждав водій. На Одещині пошкоджено енергетичну інфраструктуру, є поранений.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе