На Чернігівщині сапери ДСНС знешкодили бойову частину Іскандеру, яка впала на присадибну ділянку

Про це інформує ДСНС України.

За словами рятувальників, небезпека була дуже високою, оскільки поблизу місця падіння ракети розташовані житлові будинки та автозаправна станція.

Сапери ідентифікували боєприпас, після чого, використовуючи спеціалізоване обладнання, завантажили його до транспорту.

Бойову частину ракети буде вивезено для подальшого знищення у безпечному місці, подалі від населених пунктів.