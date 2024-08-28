На Чернігівщині у прикордонному селі через ворожий артобстріл згоріли 25 будівель

Про це повідомляє Національна поліція України та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 27 серпня близько 13:00 окупанти з території РФ здійснили артилерійський обстріл населеного пункту однієї з громад Новгород-Сіверського району.

Внаслідок обстрілу та подальшого займання знищено та пошкоджено не менш як 25 житлових будинків та господарських споруд. Окрім того, через атаку виникла пожежа лісового масиву поряд з селом.

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожої атаки та зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).