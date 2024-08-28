На Чернігівщині у прикордонному селі через ворожий артобстріл згоріли 25 будівель
У вівторок, 27 серпня, російські окупанти обстріляли зі ствольної артилерії населені пункти Семенівської громади Новгород-Сіверського району. Внаслідок обстрілів згоріли 25 будівель та 70 га настилу в лісі
Про це повідомляє Національна поліція України та Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 27 серпня близько 13:00 окупанти з території РФ здійснили артилерійський обстріл населеного пункту однієї з громад Новгород-Сіверського району.
Внаслідок обстрілу та подальшого займання знищено та пошкоджено не менш як 25 житлових будинків та господарських споруд. Окрім того, через атаку виникла пожежа лісового масиву поряд з селом.
Правоохоронці зафіксували наслідки ворожої атаки та зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
- Ввечері вівторка, 27 серпня, російські терористи вдарили по бригаді швидкої допомоги у Херсоні.
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