"На Чернігівщині у ТрО набирають 16-річних дівчат" росіяни запустили новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Підконтрольні кремлю телеграмканали поширюють ворожу інформацію, що 119 окремий батальйон ТрО в Чернігівській області почала набирати до своїх лав дівчат віком від 16 до 30 років. Нібито їх задіюватимуть на передових позиціях.

"Поширювана ru-пропагандистами інформація не відповідає дійсності, оскільки в новині не йдеться про набір дівчат до бригади. Насправді в дописі сказано про проведення занять із цивільним населенням, зокрема щодо правил поводження зі зброєю", - пише ЦПД.

У Центрі наголосили, що вони вже не вперше фіксують подібні маніпуляції та фейки з боку російських пропагандистів.