"На Чернігівщині у ТрО набирають 16-річних дівчат" росіяни запустили новий фейк
Російська пропаганда запустила фейк, нібито у Чернігівській області у ТрО набирають 16-річних дівчат
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Підконтрольні кремлю телеграмканали поширюють ворожу інформацію, що 119 окремий батальйон ТрО в Чернігівській області почала набирати до своїх лав дівчат віком від 16 до 30 років. Нібито їх задіюватимуть на передових позиціях.
"Поширювана ru-пропагандистами інформація не відповідає дійсності, оскільки в новині не йдеться про набір дівчат до бригади. Насправді в дописі сказано про проведення занять із цивільним населенням, зокрема щодо правил поводження зі зброєю", - пише ЦПД.
У Центрі наголосили, що вони вже не вперше фіксують подібні маніпуляції та фейки з боку російських пропагандистів.
- 29 лютого російські тг-канали поширювали у мережі фейкове відео, на якому українські захисники нібито розстріляли ворожих бойовиків, які намагалися здатися в полон.
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