РФ поширює фейкове відео, де нібито українські бійці розстріляли росіян, які намагалися здатися в полон

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Ролик - очевидна постановка. Це видає і неприродна українська акторів-"бійців", і те, що "вбитий" зненацька заворушився", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такими відео пропагандисти продовжують розпалювати ненависть і закликати російських військових без роздумів вбивати кожного українця, навіть беззбройного.