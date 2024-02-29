РФ поширює фейкове відео, де нібито українські бійці розстріляли росіян, які намагалися здатися в полон
Російські тг-канали поширюють у мережі фейкове відео, на якому українські захисники нібито розстріляли ворожих бойовиків, які намагалися здатися в полон
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Ролик - очевидна постановка. Це видає і неприродна українська акторів-"бійців", і те, що "вбитий" зненацька заворушився", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такими відео пропагандисти продовжують розпалювати ненависть і закликати російських військових без роздумів вбивати кожного українця, навіть беззбройного.
- 18 лютого стало відомо, що окупанти розстріляли 6 полонених військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії.
- Також нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому видно, що росіяни розстріляли трьох українських військовополонених поблизу Роботиного. ОГП відкрив провадження щодо порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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