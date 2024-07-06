На Чернігівщині виявили та знешкодили бойову частину ворожого "шахеда"

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Чернігівській області.

Пошкоджений безпілотник оглянули, після чого вибухотехніки вилучили бойову частину від корпусу, вивезли її у безпечне місце та знищили шляхом підриву.

"Поліція нагадує, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів категорично заборонено. У разі їх виявлення необхідно відразу звертатися до поліції або до рятувальників", - йдеться у повідомленні.