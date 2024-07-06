На Чернігівщині виявили та знешкодили бойову частину ворожого "шахеда"
На Чернігівщині після однієї з нещодавніх ворожих атак виявили "шахед" поблизу житлового масиву. Вибухотехніки знешкодили його бойову частину, яка не здетонувала
Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Чернігівській області.
Пошкоджений безпілотник оглянули, після чого вибухотехніки вилучили бойову частину від корпусу, вивезли її у безпечне місце та знищили шляхом підриву.
"Поліція нагадує, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів категорично заборонено. У разі їх виявлення необхідно відразу звертатися до поліції або до рятувальників", - йдеться у повідомленні.
- Російська окупаційна армія вночі четверга, 4 липня, атакувала Україну "шахедами": у Житомирській області постраждала жінка, на Чернігівщині влучили в один з об'єктів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе