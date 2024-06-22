На Дніпропетровщині помер рятувальник, який отримав важкі поранення під час удару РФ на початку червня
Помер рятувальник Микола Нечипоренко, який отримав важке поранення на Дніпропетровщині під час ворожого удару на початку червня
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Обірвалося життя рятувальника Миколи Нечипоренка, який отримав поранення під час ворожого удару на початку червня. Тоді вогнеборці приборкувати пожежу, яка виникла через російську атаку на Нікопольщину. Саме у цей момент агресор вгатив знову", - розповів він.
За словами очільника ОДА, 28-річний хлопець отримав важкі ураження і з того часу чимдуж боровся за своє життя.
- Російська окупаційна армія завдала подвійного удару по Покровській громаді Нікопольського району. Унаслідок цього постраждав рятувальник, він у тяжкому стані.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе