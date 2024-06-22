На Дніпропетровщині помер рятувальник, який отримав важкі поранення під час удару РФ на початку червня

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Обірвалося життя рятувальника Миколи Нечипоренка, який отримав поранення під час ворожого удару на початку червня. Тоді вогнеборці приборкувати пожежу, яка виникла через російську атаку на Нікопольщину. Саме у цей момент агресор вгатив знову", - розповів він.

За словами очільника ОДА, 28-річний хлопець отримав важкі ураження і з того часу чимдуж боровся за своє життя.