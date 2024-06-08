РФ завдала подвійного удару по Дніпропетровщині: рятувальник у тяжкому стані
Російська окупаційна армія завдала подвійного удару по Покровській громаді Нікопольського району. Унаслідок цього постраждав рятувальник, він у тяжкому стані
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки, вдарив дроном повторно", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок ворожої атаки постраждав 28-річний рятувальник, він перебуває у тяжкому стані.
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