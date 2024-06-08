Росія атакує Україну "шахедами" вночі 8 червня

Про це повідомили в Повітряних силах.

О 00:10 ворожий безпілотник зафіксували на Полтавщині у напрямку Полтави. Згодом під загрозою БПЛА опинилась Запорізька область.

Станом на 00:43 "шахеди" рухались із Запорізької області у напрямку Дніпропетровщини. Пізніше він рушив курсом на Донеччину.

О 01:46 Повітряні сили оголосили про відбій загрози ударних БПЛА по областях.

Невдовзі ще один безпілотник зафіксували з південного сходу курсом на Запоріжжя.