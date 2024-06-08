Росія атакує Україну "шахедами" вночі 8 червня
Російська терористична армія вночі суботи, 8 червня, запустила на територію України "шахеди"
Про це повідомили в Повітряних силах.
О 00:10 ворожий безпілотник зафіксували на Полтавщині у напрямку Полтави. Згодом під загрозою БПЛА опинилась Запорізька область.
Станом на 00:43 "шахеди" рухались із Запорізької області у напрямку Дніпропетровщини. Пізніше він рушив курсом на Донеччину.
О 01:46 Повітряні сили оголосили про відбій загрози ударних БПЛА по областях.
Невдовзі ще один безпілотник зафіксували з південного сходу курсом на Запоріжжя.
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