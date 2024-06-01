На Донеччині біля Часового Яру загинув доброволець з Нідерландів
На війні проти російських загарбників загинув третій доброволець з Нідерландів. Це сталось біля Часового Яру Донецької області
Про це повідомляє голландське видання NOS.
У Міністерстві закордонних справ Нідерландів підтверджують загибель їхнього громадянина, який приїхав в Україну на війну проти Росії добровольцем, але не повідомляють деталей та особистої інформації на прохання родичів загиблого.
Доброволець із Нідерландів воював в Українському іноземному легіоні і загинув 20 травня біля міста Часів Яр на півночі Донецької області. Повідомляється, що його тіло було репатрійовано.
Наскільки відомо, це вже третій голландський доброволець, який загинув в Україні. Міністерство закордонних справ не знає, скільки нідерландців воюють там і скільки загинуло.
За словами почесного консула України в Нідерландах, на початку війни записалися десятки голландських добровольців.
- В Україні під час бойових дій загинув 37-річний німецький військовий із позивним Штефан. Імовірно, він потрапив під російський артилерійський обстріл.
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