На Донеччині біля Часового Яру загинув доброволець з Нідерландів

Про це повідомляє голландське видання NOS.

У Міністерстві закордонних справ Нідерландів підтверджують загибель їхнього громадянина, який приїхав в Україну на війну проти Росії добровольцем, але не повідомляють деталей та особистої інформації на прохання родичів загиблого.

Доброволець із Нідерландів воював в Українському іноземному легіоні і загинув 20 травня біля міста Часів Яр на півночі Донецької області. Повідомляється, що його тіло було репатрійовано.

Наскільки відомо, це вже третій голландський доброволець, який загинув в Україні. Міністерство закордонних справ не знає, скільки нідерландців воюють там і скільки загинуло.

За словами почесного консула України в Нідерландах, на початку війни записалися десятки голландських добровольців.