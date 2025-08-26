Росія обстріляла шахту на Донеччині: один гірник загинув, є поранені
Через російський обстріл 26 серпня у Добропільській громаді на Донеччині знеструмлені шахти, 148 гірників під землею, один із них загинув
Про це повідомив голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець та ДТЕК.
"Внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади. 148 гірників залишаються під землею", – написав він.
Згодом стало відомо, що Росія атакувала шахту ДТЕК: один гірник загинув, ще троє поранені.
"Через атаку пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення. На той час під землею перебувало 146 гірників, триває їх підйом на поверхню", – поінформували в ДТЕК.
- На початку січня цього року в Покровську припинила роботу єдина шахта, яка забезпечувала металургійні заводи в Україні коксівним вугіллям.
