Росія обстріляла шахту на Донеччині: один гірник загинув, є поранені

Про це повідомив голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець та ДТЕК.

"Внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади. 148 гірників залишаються під землею", – написав він.

Згодом стало відомо, що Росія атакувала шахту ДТЕК: один гірник загинув, ще троє поранені.

"Через атаку пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення. На той час під землею перебувало 146 гірників, триває їх підйом на поверхню", – поінформували в ДТЕК.