На Донеччині окупанти розстріляли родину, а дитину використали як живий щит для штурму

Про це йдеться у повідомленні Третього армійського корпусу Збройних Сил України.

Як стало відомо з радіоперехоплень, ще до початку штурму населеного пункту, командир РФ з позивним "Балі" віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і "вбивати всіх без розбору".

"Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них", - зазначають у Третьому армійському корпусі.

Там наголошують, що воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу.

"Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника", - додають військові.

Реакція омбудсмана

На дії російських окупантів вже відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Такі дії є цинічним порушенням міжнародного гуманітарного права, четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та всіх звичаїв ведення війни. Вбивство цивільних та використання дитини як прикриття – воєнний злочин і злочин проти людяності, за який немає виправдань", - наголосив омбудсман.

Він також повідомив, що же надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ.

"Міжнародна спільнота має негайно відреагувати на ці жорстокі злочини Росії", - додав Лубінець.