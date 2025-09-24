На Донеччині окупанти розстріляли родину, а дитину використали як живий щит для штурму
У районі населеного пункту Шандриголове Донецької області російські окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку
Про це йдеться у повідомленні Третього армійського корпусу Збройних Сил України.
Як стало відомо з радіоперехоплень, ще до початку штурму населеного пункту, командир РФ з позивним "Балі" віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і "вбивати всіх без розбору".
"Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них", - зазначають у Третьому армійському корпусі.
Там наголошують, що воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу.
"Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника", - додають військові.
Реакція омбудсмана
На дії російських окупантів вже відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Такі дії є цинічним порушенням міжнародного гуманітарного права, четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та всіх звичаїв ведення війни. Вбивство цивільних та використання дитини як прикриття – воєнний злочин і злочин проти людяності, за який немає виправдань", - наголосив омбудсман.
Він також повідомив, що же надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ.
"Міжнародна спільнота має негайно відреагувати на ці жорстокі злочини Росії", - додав Лубінець.
- На початку квітня аналітичний портал DeepState повідомляв, що росіяни розстріляли пораненого українського військового біля Катеринівки на Донеччині.
