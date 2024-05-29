На Донеччині військкомати не впоралися з викликом, - депутат Дружківської міської ради

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Усі мобілізацію сприймають, як спосіб спіймати хлопця десь на вулиці й відправити у військкомат, а потім на фронт. Ні, мобілізація - це зовсім інші речі. Мобілізація - це перевлаштування країни на військові рейки. Це перш за все мобілізація всього економічного ресурсу для перемоги. Це відбудова заводів, які виготовляють снаряди й відбудова економіки", - зауважив Довбня.

За словами депутата Дружківської міської ради, в Україні дуже вузько сприймається мобілізація.

"Тим більше, що в нас військкомати не впоралися з викликом. Виявилось, що неможливо оновити дані тому, що великі черги. Ми пів року приймали цей проблемний закон, а виявляється, що під закон не зроблено навіть таких дрібниць, як програмне забезпечення. Як тоді перемагати ворога в окопах, якщо ми не можемо зробити речі, які повинні були зробити ще у 2022 році", - наголосив Довбня.