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На фронті від початку доби відбулося 102 боєзіткнення: напружена ситуація на Курахівському напрямку

Юлія Лаврук
6 вересня, 2024 п'ятниця
17:04
Війна з Росією на фото ситуація на фронті

На російсько-українському фронті від початку доби відбулося 102 бойових зіткнення. На Курахівському напрямку окупанти атакували 32 рази, наразі там тривають 6 боїв

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від обстрілів з території РФ і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумщини та Чернігівщини. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Семенівка, Заріччя, Бобилівка, Ходине, Миколаївка, Бояро-Лежачі.

Також росіяни завдали шість авіаційних ударів, застосувавши сім КАБів по районах населених пунктів Бездрик, Малушине, Юнаківка, Бояро-Лежачі, Ямпіль та Рівне. Крім того, армія окупантів продовжує скидати авіабомби на Курську область. Наразі відомо про 16 авіаударів з використанням 16 КАБів.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку росіяни здійснили одну атаку поблизу Вовчанська, де наразі триває боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог 12 разів проводив наступальні дії неподалік Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Вісім атак – зупинено, чотири – продовжуються. Також окупанти вдарили НАРами у район Стельмахівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія дев’ять разів атакувала позиції українських захисників біля Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського та Діброви. П’ять боїв завершено, чотири – триває.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступав поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Два боєзіткнення продовжуються поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку противник здійснив три штурмові дії неподалік Григорівки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили ворожі атаки, кажуть у Генштабі.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили п’ять атак – наступали біля Торецька та Неліпівки. Чотири атаки завершено, ще одна – триває. Крім того, загарбники завдали авіаударів по Торецьку та Дружбі.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. Найбільш активні дії ворога спостерігаються поблизу Новогродівки, де відбулося більше третини усіх наступальних дій. Загалом, Сили оборони відбили 20 атак, сім боєзіткнень – продовжуються. Також ворог завдав авіаудару у районі Олександрополя.

На Курахівському напрямку напружена ситуація. Тут загарбники 32 рази атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Шість боїв досі тривають.

На Времівському напрямку ворог провів п’ять штурмових дій поблизу Водяного та Старомайорська. Атаки зупинено.

На Придніпровському напрямку відбито п’ять ворожих атак, противник успіху не мав.

На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1170 військових. Українські сили ліквідували 7 танків і ворожу систему ППО.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
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Військові новини
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