На фронті відбулося 96 боєзіткнень від початку доби: де окупанти атакують найбільше

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Порозок, Шалигине, Глухів, Славгород, Мезенівка, Велика Писарівка, Дмитрівка, Іскрисківщина, Бояро-Лежачі, Бачівськ, Вільна Слобода, Стрілецька Пушкарка, Пономаренки, Середина-Буда, Блешня, Михайлівське, Карповичі, Ободи, Нововасилівка, Степне, Олександрівка.

Окрім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами, зокрема, по Юнаківці, Біловодах, Дружбі, Річках, Великій Писарівці, Кіндратівці, Первомайському, Білопіллю, Катеринівці, Пожні, Микитівці, Ходиному, Бунякиному, Славгороду, Угроїдах, Порозку, Пушкарях, Прогресу, Грем’ячу, Карповичах.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі тривають два бої.

На Куп’янському напрямку ворог проводив шість наступальних дій у бік Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. На цей час продовжуються дві атаки. Також росіяни запустили НАРи у район Петропавлівки.

На Лиманському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Противник штурмував позиції українських захисників неподалік Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового. П’ять боїв завершено, один - досі триває.

На Сіверському напрямку українські захисники зупинили два ворожих штурми біля Спірного та Виїмки. Наразі Сили оборони відбивають атаку поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку загарбницька армія наступала у бік Ступочок, Часового Яру та Калинівки. Загалом відбулося 12 боєзіткнень, три з яких досі продовжуються.

На Торецькому напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень біля Диліївки, Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка. Наразі триває один бій. Крім цього, загарбники завдали три авіаудари по Диліївці та Дружбі.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 39 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Калинове, Новогродівка та Птиче. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 31 атаку, вісім боїв досі продовжуються. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються. Також противник завдав два авіаудари, скинувши КАБ по Мемрику та запустивши НАРи у бік Олександрополя.

На Курахівському напрямку загарбники 12 разів атакували поблизу Красногорівки, Карлівки, Георгіївки та Костянтинівки. Дев’ять боєзіткнень завершено, ще три - тривають.

На Времівському напрямку противник тричі безрезультатно штурмував наші позиції біля Вугледару, Водяного та Катеринівки.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Новоандріївки та Щербаків, де досі триває один бій. До того ж росіяни запустили 32 НАРи по Лобковому, П’ятихатках та Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку окупанти, залучивши авіацію, завдали авіаударів КАБами по районах Новотягинки, Бургунки, Томариного та Зміївки.

На інших напрямках фронту - без особливих змін, додали у Генштабі.