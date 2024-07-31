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На фронті ворог атакує на 10 напрямках: найактивніше - на Покровському та Торецькому

Юлія Лаврук
31 липня, 2024 середа
16:48
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Від початку доби 31 липня на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. На Покровському напрямку найгарячіша ситуація, також ворог активний на Торецькому напрямку

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Прикордонні населені пункти Сумщини та Чернігівщини потерпають від обстрілів з території РФ. Зокрема від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Миропільське, Сокич, Павлівка та Катеринівка. До того ж росіяни завдали удару чотирма некерованими авіаційними ракетами по населеному пункту Попівка.

Також під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали п’ять авіаударів із використанням семи КАБів. Цілили у райони населених пунктів Слобожанське, Липці, Вільча, Горяне та Великий Бурлук.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку росіяни здійснили сім атак поблизу Тихого та Вовчанська, де наразі триває два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських військ у бік Степової Новоселівки, Колесниківки та Берестового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів біля Макіївки, Новосергіївки та Невського. Наші захисники відбили шість ворожих атак, одна - продовжується. Також окупанти бомбардували трьома КАБами Лиман та дев’ятьма НАРами вдарили у район Макіївки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог два рази атакував поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, де й досі триває бій.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 16 - наступали біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Тринадцять боїв завершено, ще три - тривають. Крім того, загарбники завдали три авіаудари по Щербинівці та Торецьку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка та Калинове. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 19 атак, 17 боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

Крім того, окупанти завдали 20 авіаударів по районах Желанного, Іванівки, Миколаївки, Гродівки, Воздвиженки та Пантелеймонівки.

На Курахівському напрямку загарбники п’ять разів атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки, Желанного та Парасковіївки. Три бої - завершено, два - тривають.

На Времівському напрямку противник штурмував оборонні рубежі українців поблизу Великої Новосілки. У чотирьох боєзіткненнях зазнав поразки.

На Придніпровському напрямку росіяни також не мали успіху, двічі атакуючи наші позиції на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін.

  • За минулу добу вівторка, 30 липня, під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1060 російських окупантів, а також низку одиниць ворожої техніки та зброї.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
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