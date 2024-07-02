На фронті за добу відбулось 136 бойових зіткнень. Росія наростила зусилля на Покровському напрямку
З початку доби вівторка, 2 липня, на фронті з початку доби відбулось 136 бойових зіткнень. Російські терористи здійснили 41 авіаудар
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 липня.
Протягом доби росіяни завдали по території України удару однією ракетою. Терористи здійснили 41 авіаудар - зокрема, скинули 58 КАБів, залучили 457 дронів-камікадзе та провели майже 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Оперативна ситуація на фронті
- На Харківському напрямку російські терористи 6 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Глибокого. У Вовчанську ще триває бій. Ситуація контрольована. За наявною на цей час інформацією, протягом доби, ворог втратив 144 особи вбитими та пораненими і 77 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено танк, дві артсистеми, 10 автомобілів, чотири пункти управління та склад пально-мастильних матеріалів. Окрім того, пошкоджено три гармати, одну РСЗВ, танк, два авто та дві одиниці спецтехніки. Підрахунок триває
- Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки концентрує зусилля - відбито п’ять атак, ще одна - продовжується. Також, дві спроби ворога просунутись вперед стримують наші воїни біля Стельмахівки.
- На Лиманському напрямку за день російські війська 16 разів атакували українських захисників в районах чотирьох різних населених пунктів. На цей час продовжуються шість боєзіткнень. Ворог концентрує свої зусилля поблизу Греківки і Тернів. Окрім того, атакував наші позиції у районах Невського і Макіївки. Ситуація контрольована.
- На Сіверському напрямку ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки. Успіху не мав.
- На Краматорському напрямку зазнали невдачі вісім спроб загарбників просунутися поблизу Часового Яру і Кліщіївки. На даний час точаться бої ще у трьох локаціях в районах Калинівки, Іванівського та Часового Яру.
- На Торецькому напрямку ситуація напружена. окупанти 24 рази атакували поблизу Деліївки, Торецька, Південного, Нью-Йорка і Північного. 15 боєзіткнень завершились. Бойові дії тривають ще у дев’яти локаціях.
- Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня агресор наростив зусилля – загалом здійснив 43 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 31 атаку українські захисники вже відбили, ще 12 боєзіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки. Окупанти на напрямку втрачають багато живої сили - за сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 350 військовослужбовців ворога. Також знищено і пошкоджено як мінімум 11 гармат та мінометів. Втрати загарбників уточнюються.
- На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 11 бойових зіткнень. Окупанти намагалися безрезультатно просунутися в районах населених пунктів Георгіївка і Парасковіївка. Біля Красногорівки, де ворог зосереджує зусилля, п’ять атак вже відбито, бойові дії тривають.
- На Придніпровському напрямку чотири штурмових дії ворога на лівобережжі Дніпра успіху не мали. Втрат позицій не допущено.
- На інших напрямках суттєвих змін в обставинах не відбулося.
"Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які завдали ворогу відчутних втрат у живій силі", - додали у Генштабі.
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Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 1280 російських окупантів. Також ворог утратив 8 танків і 56 артилерійських систем.
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