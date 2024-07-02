Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На фронті за добу відбулось 136 бойових зіткнень. Росія наростила зусилля на Покровському напрямку

На фронті за добу відбулось 136 бойових зіткнень. Росія наростила зусилля на Покровському напрямку

2 липня, 2024 вiвторок
23:59
Війна з Росією

З початку доби вівторка, 2 липня, на фронті з початку доби відбулось 136 бойових зіткнень. Російські терористи здійснили 41 авіаудар

Зміст

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 липня.

Протягом доби росіяни завдали по території України удару однією ракетою. Терористи здійснили 41 авіаудар - зокрема, скинули 58 КАБів, залучили 457 дронів-камікадзе та провели майже 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Оперативна ситуація на фронті

  • На Харківському напрямку російські терористи 6 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Глибокого. У Вовчанську ще триває бій. Ситуація контрольована. За наявною на цей час інформацією, протягом доби, ворог втратив 144 особи вбитими та пораненими і 77 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено танк, дві артсистеми, 10 автомобілів, чотири пункти управління та склад пально-мастильних матеріалів. Окрім того, пошкоджено три гармати, одну РСЗВ, танк, два авто та дві одиниці спецтехніки. Підрахунок триває
  • Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки концентрує зусилля - відбито п’ять атак, ще одна - продовжується. Також, дві спроби ворога просунутись вперед стримують наші воїни біля Стельмахівки. 
  • На Лиманському напрямку за день російські війська 16 разів атакували українських захисників в районах чотирьох різних населених пунктів. На цей час продовжуються шість боєзіткнень. Ворог концентрує свої зусилля поблизу Греківки і Тернів. Окрім того, атакував наші позиції у районах Невського і Макіївки. Ситуація контрольована.
  • На Сіверському напрямку ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки. Успіху не мав.
  • На Краматорському напрямку зазнали невдачі вісім спроб загарбників просунутися поблизу Часового Яру і Кліщіївки. На даний час точаться бої ще у трьох локаціях в районах Калинівки, Іванівського та Часового Яру.
  • На Торецькому напрямку ситуація напружена. окупанти 24 рази атакували поблизу Деліївки, Торецька, Південного, Нью-Йорка і Північного. 15 боєзіткнень завершились. Бойові дії тривають ще у дев’яти локаціях.
  • Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня агресор наростив зусилля – загалом здійснив 43 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 31 атаку українські захисники вже відбили, ще 12 боєзіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки. Окупанти на напрямку втрачають багато живої сили - за сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 350 військовослужбовців ворога. Також знищено і пошкоджено як мінімум 11 гармат та мінометів. Втрати загарбників уточнюються.
  • На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 11 бойових зіткнень. Окупанти намагалися безрезультатно просунутися в районах населених пунктів Георгіївка і Парасковіївка. Біля Красногорівки, де ворог зосереджує зусилля, п’ять атак вже відбито, бойові дії тривають.
  • На Придніпровському напрямку чотири штурмових дії ворога на лівобережжі Дніпра успіху не мали. Втрат позицій не допущено. 
  • На інших напрямках суттєвих змін в обставинах не відбулося.

"Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які завдали ворогу відчутних втрат у живій силі", - додали у Генштабі.

  • Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 1280 російських окупантів. Також ворог утратив 8 танків і 56 артилерійських систем.

Теги:
Україна
Росія
Донбас
Луганщина
Краматорськ
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Читайте також:
спека
1 липня, 2024 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 2 липня буде найспекотніше, а де дощитиме
1 липня, 2024 понедiлок
В окупованому Севастополі 810-та бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності, - "Атеш"
1 липня, 2024 понедiлок
Планували захопити Верховну Раду після Дня Конституції: СБУ у Києві затримала групу "громадських активістів"
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.5
    Купівля 40.5
    Продаж 40.98
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 липня
00:41
Дональд Трамп
Суд у США відклав вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки
00:35
збірна Німеччини, Євро-2024
Визначилися усі чвертьфінальні пари Євро-2024
00:31
Джо Байден
Перший конгресмен-демократ публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру з президентських виборів
00:24
Дональд Трамп
Трамп може пообіцяти Путіну збереження за РФ окупованих територій України та гарантувати нерозширення НАТО на Схід, - Politico
00:19
Путін і Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін приїхав на саміт ШОС в Астані, де зустрінеться з Путіним
00:13
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, вiвторок
2 липня
23:53
Меріх Демірал та Крістоф Баумгартнер (ліворуч), Австрія - Туреччина, Євро-2024
Туреччина переграла Австрію та стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024
23:35
Олександр Сирський
Сирський поговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США
23:09
Дарина Снігур
Українка Снігур здобула перемогу в дебютному матчі на Вімблдоні
23:00
Пожежа у ЖК "Республіка", Київ
У Києві сталася пожежа у житловому комплексі "Республіка"
22:37
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
Орбан під час зустрічі із Зеленським поспілкувався з Ребровим та прокоментував виступ України на Євро-2024
22:20
Хуліан Альварес (праворуч), Аргентина - Хорватія
За Аргентину на Олімпіаді-2024 зіграють три чемпіони світу з футболу
21:49
застосунок Дія
У "Дії" українці згенерували понад 200 тис. посвідчень ветерана
21:47
Ексклюзив
відключення електроенергії
Центр досліджень енергетики порадив, як у багатоквартирних будинках підготуватися до зими в умовах відключень електроенергії
21:27
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
"Злочинний київський режим - це ідейні спадкоємці нацистів і фашистів": антиукраїнські наративи у росмедіа за 2 липня
21:22
Петер Сіярто
Сіярто провів телефонну розмову з Лавровим, поки Орбан був у Києві
21:14
Токмак
Змушували будувати фортифікації для армії РФ: повідомлено про підозру 4 колаборантам з окупаційної поліції Токмака
21:01
Литва прапор
Литва надіслала ноту протесту Росії через порушення повітряного простору
20:53
Коді Гакпо (праворуч), Румунія - Нідерланди, Євро-2024
Нідерланди розтрощили Румунію та вийшли до чвертьфіналу Євро-2024
20:42
Оновлено
Вовчанськ, Харківщина, евакуація
"Забороняємо проїзд назад": Синєгубов розповів про евакуацію із Харківщини
20:35
Ексклюзив
приватизація
Голова Фонду держмайна повідомив, які об'єкти підготували для "великої приватизації"
20:34
Володимир Зеленський
Зеленський доручив Федорову проаналізувати ситуацію зі зв'язком під час вимкнень електрики
20:25
Абітурієнти з ТОТ у 2024 році проходитимуть співбесіди з трьох предметів для вступу до вишу
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Трикутний мир. При чім тут Орбан?
20:01
Ексклюзив
Україна ЄС
Вступ до ЄС: євродепутатка розповіла, коли може розпочатись скринінг законодавства України на сумісність з європейським
19:57
Ексклюзив
демобілізація прикордонників
У Раді резервістів Сухопутних військ ЗСУ розповіли, коли почнеться базова загальна підготовка усіх чоловіків від 18 років
19:52
Оновлено
Київ
Киян попередили про високу концентрацію в повітрі небезпечних речовин 2 липня
19:47
Роман Яремчук (праворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Форвард збірної України Яремчук відмовився від трансферу в Туреччину
19:33
Ексклюзив
ЗСУ
За тиждень 92-га штурмова з важкими боями забрала у ворога низку позицій на Харківському напрямку, - командир батальйону "Ахіллес" Федоренко
19:28
Оновлено
Віктор Орбан і Володимир Зеленський
Орбан у Києві запропонував Зеленському подумати про припинення вогню. Реакція ОП
19:07
"Лінія активного фронту збільшилася": Сирський про ситуацію на східному фронті
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 860-го дня війни: українські літаки успішно атакували склад боєприпасів у Криму, а в російському Курську горіла військова база
18:59
Ексклюзив
БЕБ, Бюро економічної безпеки
"Депутати врахували тільки частину пропозицій бізнесу": адвокатка про закон щодо перезавантаження БЕБ
18:59
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
"Мілан" провів нові контакти щодо трансферу Довбика
18:55
Кукурудза
Уперше за 15 років Аргентина постачатиме кукурудзу Китаю
18:54
відключення електроенергії
"Влада залякує українців, аби примусити до капітуляції": Міненерго попередило про ворожі ІПСО
18:47
Ілюстративне фото
Укрзалізниця додала потяги в напрямках з Одеси та Харкова до Києва
18:42
Оновлено
Окупанти вдарили по Нікополю 2 липня
Росіяни обстріляли Нікополь артилерією та дронами: загинули 2 людини, серед поранених - діти
18:28
обстріл Харків
РФ обстріляла Харків: серед поранених – двоє дітей
18:25
Ексклюзив
Україна ЄС
Євродепутатка Хюбнер вважає, що в Єврораді необхідно зібрати групу друзів України, яка б мала домінуючу роль
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV