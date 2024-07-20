На фронті з початку доби відбулося 85 боєзіткнень: окупанти продовжують атакувати на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Харківському напрямку відбито дві атаки неподалік Глибокого, а у районі Вовчанська триває бій. Також окупанти зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. З боку Белгорода (РФ) ворог завдав авіаударів біля Липців, Козачої Лопані та Борщової.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня безуспішно намагався просунутися до наших позицій в районах Глушківки та Петропавлівки. Три атаки противника ще тривають неподалік Стельмахівки, Макіївки і Піщаного. Біля останнього, а також по району Колісниківки, окупанти скидали авіабомби, у сумі - чотири КАБи.

На Лиманському напрямку ворог збільшив кількість атак до шести. Продовжуються бойові дії поблизу Невського, Макіївки та у напрямку Лозової.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати нашу оборону в районах Виїмки, Спірного, Переїзного та Верхньокам’янського. Два боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована, передають у Генштабі.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати дві атаки ворога в районах Кліщіївки та Калинівки. За сьогодні загальна кількість штурмових спроб ворога на напрямку зросла до шести.

На Торецькому напрямку відбулося чотири ворожих штурми у районі Залізного, де ворог і зараз атакує, та Нью Йорка. Крім того, окупанти бомбардували Північне, Диліївку і Торецьк.

На Покровському напрямку наразі зберігається найбільша активність ворога. За сьогодні тут 32 рази відбувалися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса. Авіація окупантів била протягом дня КАБами по Вовчому та Тимофіївці. Окрім того, терористи завдали трьох авіаударів НАРами по району Олександрополя.

Тривають бої на Курахівському напрямку, у двох локаціях поблизу Красногорівки. Ще шість штурмів наші воїни успішно відбили - ворог зазнав втрат біля Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку агресор здійснив чотири штурми наших позицій неподалік Костянтинівки і Старомайорського. Ворожа штурмова авіація завдала ударів НАРами біля Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. А понад півсотні некерованих авіаракет ворог випустив у бік Кам’янського і Лобкового.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки ворога в районі Кринок.