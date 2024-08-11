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На фронті за добу сталося 114 боєзіткнень, більшість - на Покровському напрямку, - Генштаб

Світлана Кравченко
11 серпня, 2024 неділя
08:43
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують відбивати атаки окупантів на 11 напрямках

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 11 серпня.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару однією ракетою, 73 авіаційних удари 106 КАБами. Крім цього, здійснив 4928 обстрілів, зокрема 153 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Битиця Басівка, Велика Рибиця, Козача Лопань, Сергіївка, Сіверськ, Переїзне, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Гродівка, Мирноград, Новодонецьке, Нескучне, П’ятихатки, Новоандріївка та Білогір’я.

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 21 удар по скупченнях живої сили противника, п’ять - по ворожих засобах РВіА та два - по станціях радіоелектронної боротьби.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень. Всі - в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу добігла десяти. Сили оборони відбили всі штурмові дії противника біля Синьківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів у районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони України зупинено сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського та Часового Яру. Біля останнього відбулося понад 80 відсотків усіх боєзіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Дружба, Нью-Йорк і Торецьк. По Торецьку і прилеглих територіях завдав за добу дев’ять авіаударів.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 ворожих штурмових дій. Найбільше їх було в районах населених пунктів Желанне, Гродівка і Воздвиженка - десять, вісім та п’ять відповідно.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки в районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Карлівки та Костянтинівки, де окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор тричі атакував українські позиції в районі Водяного та з боку Старомихайлівки і Керменчика.

На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення неподалік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку успіху не мали дві атаки росіян.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Протягом минулої доби російська армія на війні в Україні втратила 1220 військових. Українські сили також ліквідували 6 танків і 58 артилерійських систем окупантів.
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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