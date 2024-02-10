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Війна з Росією: хроніка
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На фронті за добу відбулося 111 боєзіткнень, найбільше - на Авдіївському та Бахмутському напрямках, - Генштаб

10 лютого, 2024 субота
07:11
Війна з Росією Сухопутні війська ЗСУ

Минулої доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. Найбільше окупанти намагалися атакувати на Донеччині, а саме на Авдіївському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", захисники відбили 11 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 22 атаки окупантів неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.

Окупанти обстріляли Україну безпілотниками, ЗСУ уразили 5 районів скупчення росіян

Загалом ворог завдав 73 авіаційних удари, здійснив 76 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 26 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 18 ударних БПЛА. Інформація щодо наслідків ранкового удару уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Юнаківка, Яблунівка, Кіндратівка Сумської області; Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники, Нестерне Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області; Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Кринки, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Тим часом протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника.

  • Увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухалися в бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру Одеси поранено 4 людей, а у Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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