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На фронті зафіксовано 68 бойових зіткнень та понад 160 обстрілів, - Генштаб

14 березня, 2024 четвер
20:28
Війна з Росією

Впродовж доби, 14 березня, на фронті зафіксовано 68 бойових зіткнень та понад 160 обстрілів з ракетного й авіаційного озброєння та РСЗВ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні.

Ворожі обстріли України

Протягом доби зафіксовано 68 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 14 ракетних та 103 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександрівка, Пономаренки, Романкове, Велика Писарівка, Попівка Сумської області; Липці, Борщова, Вільча Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них  Гірськ, Костобобрів, Хрінівка Чернігівської області; Середина-Буда, Краснопілля, Запсілля Сумської області; Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак противника в районах населених пунктів  Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни¸ Спірне, Дворічна Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 5 атак противника в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Васюківка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Водяне Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бердичі, Керамік, Новобахмутівка, Новокалинове, Прогрес, Семенівка, Желанне  Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 6 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільне Поле, Сторожеве, Старомайорське Донецької області та Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20  населених пунктів, серед них Полтавка, Рівнопіль, Чарівне, Оріхів Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено безуспішну спробу штурму позицій наших військ.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Львове, Іванівка, Садове, Ольгівка, Миколаївка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

  • У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу знищили 970 окупантів, 17 бронемашин і 15 БПЛА.
Теги:
ЗСУ
Військові новини
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