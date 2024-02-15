На фронті загинув доброволець із Чехії, який воював за Україну
На війні проти російської окупаційної армії загинув доброволець з Чехії: він поліг у бою на Донеччині
Про це інформує Radio Prague International.
Видання не називає імені полеглого добровольця, проте вказує, що про його загибель стало відомо на вихідних. Цю інформацію підтвердило міноборони Чехії.
"Чех загинув у боях за місто Авдіївка в Донецькій області після того, як його позиція нібито потрапила під мінометний обстріл. Добровольця ніхто не бачив з моменту атаки, а місце, де він перебував, зараз окуповане російськими військами", - йдеться у повідомленні.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули четверо громадян Чехії.
- У другій половині січня в Україні загинули двоє білоруських військових, які воювали у лавах ЗСУ проти російських окупантів.
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