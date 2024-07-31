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На Харківщині авто військових палять підлітки до 18 років, яких вербує Росія, - поліція

Юлія Лаврук
31 липня, 2024 середа
11:31
Війна з Росією

У Харкові та області за останні два місяці поліція зафіксувала близько 10 випадків підпалів авто військових. Правоохоронці встановили особи всіх паліїв, серед них переважно підлітки від 12 до 18 років

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Про це розповів Суспільному керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За його словами, станом на 30 липня жодної нерозкритої справи про підпали військових авто у Харкові та області немає - поліція встановила особи всіх паліїв.

Правоохоронці встановили, що серед паліїв переважно діти та підлітки віком від 12 до 18 років. Зазначається, що через Telegram-канали вони отримують повідомлення від спецслужб РФ, які пропонують за винагороду підпалити той чи інший об'єкт.

"Це не ідейні люди. Це найбільш вразлива, на мій погляд, категорія суспільства. Це неповнолітні, які найбільше піддаються впливу", - каже Тимошко.

Він додав, що підлітки часто погоджуються через гроші. Водночас, за його словами, більшість - відмовляються.

Керівник поліції Харківщини наголосив, що правоохоронці впевнені, що це саме російські спецслужби вербують дітей для підпалу авто військових та зазначив, що є "відповідні відомості, які ми отримали в рамках розслідування кримінальних проваджень".

За словами Тимошка, йдеться не лише про автомобілі військових, а в тому числі й цивільні автомобілі.

"Це не впливає на обороноздатність держави. Це впливає лише на резонанс в суспільстві. Показує, що нібито у нас безлад відбувається в тилу та, скажімо так, що у нас є якийсь супротив. Насправді це лише намагання Росії створити видимість, що нібито в Україні є супротив діям Збройних Сил України", - каже керівник поліції.

Зазначимо, що вчора, 30 липня, на Харківщині поліцейські затримали 18-річного хлопця, який за 40 тисяч грн підпалив автомобіль військовослужбовця.

Що відомо про підпали автівок українських військових у тилу

У Центрі протидії дезінформації впевнені, що диверсії з підпалами автівок українських військових у тилу – це робота російського ГРУ.

"Головна логіка дій РФ зараз - вони не можуть перемогти на фронті, тому намагаються створити напругу в тилу. Удари по енергетиці, інформаційна війна, масштабування тем розколу, диверсії - це все робота їхніх спецслужбістів", - сказав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Теги:
Суспільство
Кримінал
Україна
Росія
Харків
військові
поліція
Харківщина
Військові новини
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