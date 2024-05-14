На Харківщині через ворожі обстріли загинули двоє цивільних
У Вовчанській громаді Харківської області у вівторок, 14 травня, внаслідок російських обстрілів загинули жінка та чоловік
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час обстрілу Вовчанська об 11:55 загинула 80-річна жінка та загорівся приватний будинок. У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний чоловік.
"Окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння", - наголосив Синєгубов.
Згодом в Офісі генпрокурора уточнили деталі російських атак.
Вказано, що у Вовчанську жінка померла внаслідок того, що дрон окупантів влетів у будинок. Крім того, окупанти об 11:30 обстріляли селище Борова Ізюмського району.
"Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту РСЗВ "Торнадо-С", - зазначили в Офісі генпрокурора.
Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
- 14 травня російські окупанти завдали удару по густонаселених районах Харкова. Унаслідок атаки постраждали четверо місцевих мешканців.
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