На Харківщині через ворожі обстріли загинули двоє цивільних

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обстрілу Вовчанська об 11:55 загинула 80-річна жінка та загорівся приватний будинок. У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний чоловік.

"Окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння", - наголосив Синєгубов.

Згодом в Офісі генпрокурора уточнили деталі російських атак.

Вказано, що у Вовчанську жінка померла внаслідок того, що дрон окупантів влетів у будинок. Крім того, окупанти об 11:30 обстріляли селище Борова Ізюмського району.

"Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту РСЗВ "Торнадо-С", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).