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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

На Харківщині через ворожі обстріли загинули двоє цивільних

14 травня, 2024 вiвторок
14:40
Війна з Росією Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
Зміст

У Вовчанській громаді Харківської області у вівторок, 14 травня, внаслідок російських обстрілів загинули жінка та чоловік

  • Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
  • Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
  • Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
  • Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
  • Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що під час обстрілу Вовчанська об 11:55 загинула 80-річна жінка та загорівся приватний будинок. У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний чоловік. 

"Окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння", - наголосив Синєгубов. 

Згодом в Офісі генпрокурора уточнили деталі російських атак. 

Вказано, що у Вовчанську жінка померла внаслідок того, що дрон окупантів влетів у будинок. Крім того, окупанти об 11:30 обстріляли селище Борова Ізюмського району.

"Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту РСЗВ "Торнадо-С", - зазначили в Офісі генпрокурора. 

Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

  • 14 травня російські окупанти завдали удару по густонаселених районах Харкова. Унаслідок атаки постраждали четверо місцевих мешканців. 
Теги:
Україна
російська армія
Харківщина
воєнні злочини Росії
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2024, вiвторок
14 травня
14:45
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