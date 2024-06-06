На Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію ще з трьох населених пунктів

Про це Синєгубов повідомив в етері телемарафону.

Йдеться про Олександрівку, Тимофіївку та Відродженівськ Золочівської громади Харківської області.

"Розглянемо на Раді оборони рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми. Адже ці населені пункти знаходяться близько до кордону з РФ та щодня потерпають від ворожих обстрілів", - сказав він.