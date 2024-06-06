На Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію ще з трьох населених пунктів
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Рада оборони розгляне рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми ще з трьох населених пунктів області
Про це Синєгубов повідомив в етері телемарафону.
Йдеться про Олександрівку, Тимофіївку та Відродженівськ Золочівської громади Харківської області.
"Розглянемо на Раді оборони рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми. Адже ці населені пункти знаходяться близько до кордону з РФ та щодня потерпають від ворожих обстрілів", - сказав він.
- Раніше стало відомо, що з Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через дуже інтенсивні обстріли з боку російської армії.
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