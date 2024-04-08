На Харківщині зафіксували одразу два підриви на боєприпасах, поранено чоловіка
На Харківщині сьогодні зафіксували одразу два підриви на боєприпасах. У першому випадку постраждала лише техніка, в другому дістав поранення чоловік
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"У першому випадку на вибухонебезпечному предметі підірвалася вантажівка. Подія трапилась у полі поблизу с. Іванівка Чугуївського району. Внаслідок вибуху водій не постраждав, проте техніка зазнала значних пошкоджень", - ідеться у повідомленні.
Другий випадок стався на території садового товариства у с. Борщова Харківського району. Там 67-річний чоловік травмувався, наступивши на міну ПФМ-1 "Пелюстка". Внаслідок вибуху він отримав міно-вибухову травму лівої ноги й нині перебуває в лікарні.
- Минулого місяця на Херсонщині підірвались на міні двоє чоловіків.
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