На Херсонщині підірвались на міні двоє чоловіків: один загинув, другий - у тяжкому стані
На Херснщині на російській міні підірвались двоє чоловіків. Один з них загинув, другий переніс травматичну ампутацію ніг та перебуває у тяжкому стані
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він розповів, що трагедія сталась у селі Червоний Маяк.
"Внаслідок детонації 38-річний чоловік отримав важкі поранення: мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію ніг. Потерпілого доставили до лікарні. Нині медики борються за його життя. Ще один чоловік, на жаль, загинув на місці. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він.
Очільник Херсонської області закликав жителів не відвідувати місця, де ще не працювали вибухотехніки.
- 19 березня повідомлялось, що на Херсонщині на вибухівці, залишеній росіянами, підірвався пастух. Він отриманих поранень він загинув.
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