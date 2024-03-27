На Херсонщині підірвались на міні двоє чоловіків: один загинув, другий - у тяжкому стані

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він розповів, що трагедія сталась у селі Червоний Маяк.

"Внаслідок детонації 38-річний чоловік отримав важкі поранення: мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію ніг. Потерпілого доставили до лікарні. Нині медики борються за його життя. Ще один чоловік, на жаль, загинув на місці. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він.

Очільник Херсонської області закликав жителів не відвідувати місця, де ще не працювали вибухотехніки.