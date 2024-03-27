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Війна з Росією: хроніка
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На Херсонщині підірвались на міні двоє чоловіків: один загинув, другий - у тяжкому стані

27 березня, 2024 середа
22:26
Війна з Росією

На Херснщині на російській міні підірвались двоє чоловіків. Один з них загинув, другий переніс травматичну ампутацію ніг та перебуває у тяжкому стані

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він розповів, що трагедія сталась у селі Червоний Маяк.

"Внаслідок детонації 38-річний чоловік отримав важкі поранення: мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію ніг. Потерпілого доставили до лікарні. Нині медики борються за його життя. Ще один чоловік, на жаль, загинув на місці. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він. 

Очільник Херсонської області закликав жителів не відвідувати місця, де ще не працювали вибухотехніки. 

  • 19 березня повідомлялось, що на Херсонщині на вибухівці, залишеній росіянами, підірвався пастух. Він отриманих поранень він загинув.
Теги:
Суспільство
Україна
російська армія
Херсонщина
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