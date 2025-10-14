На Сумщині та в пʼяти областях запроваджено аварійні графіки відключення світла

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпровщині, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях – запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

У ДТЕК станом на 18:59 поінформували, що екстрені відключення світла на Київщині скасовано.

В Запорізькій області аварійні відключення застосовуються виключно до промислових споживачів.

На території Чернігівської області оператор системи розподілу (обленерго) наразі впроваджує три черги погодинних відключень світла.

"Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах. Якщо у вас зараз є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо", - додали у міністерстві.