Espreso.tv
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
На Сумщині та в пʼяти областях запроваджено аварійні графіки відключення світла
На Сумщині та в пʼяти областях запроваджено аварійні графіки відключення світла

Марія Музиченко
14 жовтня, 2025 вiвторок
19:27
Станом на 14 жовтня через російські обстріли на Сумщині, Харківщині, Полтавщині й Дніпровщині та в окремих районах Кіровоградської, Черкаської областей запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпровщині, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях – запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

У ДТЕК станом на 18:59 поінформували, що екстрені відключення світла на Київщині скасовано.

В Запорізькій області аварійні відключення застосовуються виключно до промислових споживачів.

На території Чернігівської області оператор системи розподілу (обленерго) наразі впроваджує три черги погодинних відключень світла.

"Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах. Якщо у вас зараз є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо", - додали у міністерстві.

  • У вівторок, 14 жовтня, у зв’язку з наслідками російських обстрілів, у Чернігівській області були запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії. 
Новини
Україна
Київщина
Полтавщина
Сумщина
Черкащина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Запорізька область
Харківщина
Кіровоградщина
Енергетика
