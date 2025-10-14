На Сумщині та в пʼяти областях запроваджено аварійні графіки відключення світла
Станом на 14 жовтня через російські обстріли на Сумщині, Харківщині, Полтавщині й Дніпровщині та в окремих районах Кіровоградської, Черкаської областей запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпровщині, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях – запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.
У ДТЕК станом на 18:59 поінформували, що екстрені відключення світла на Київщині скасовано.
В Запорізькій області аварійні відключення застосовуються виключно до промислових споживачів.
На території Чернігівської області оператор системи розподілу (обленерго) наразі впроваджує три черги погодинних відключень світла.
"Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах. Якщо у вас зараз є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо", - додали у міністерстві.
- У вівторок, 14 жовтня, у зв’язку з наслідками російських обстрілів, у Чернігівській області були запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе