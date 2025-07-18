На Кінбурнській косі з'явився український прапор, - Братчук
На Кінбурнській косі з'явився український державний прапор. Хоча офіційного підтвердження про присутність ЗСУ в цьому районі наразі немає, сам факт появи прапора має важливе значення
Про це в ефірі Еспресо сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
"Про Кінбурнську косу зараз без особливих подробиць, тому що, скажімо так, інформації про зосередження або перебування українських військ на Кінбурнській косі поки що немає. Так було станом на вчора і на сьогодні", - зауважив Братчук.
За словами речника Української добровольчої армії, але є інший факт - на Кінбурнській косі є наш український державний прапор.
"Яким чином він там з'явився? Зараз ми не будемо займатись конспірологією. Головне, що він з'явився. Він є, і, звичайно, у росіян від цього дуже підгоряє", - наголосив Братчук.
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