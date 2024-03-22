На Кіровоградщині та Сумщині скасували графіки відключення світла, запроваджені через атаку РФ

Про це повідомило ПрАТ "Кіровоградобленерго".

"З 12:00 по всій території Кіровоградської області, за розпорядженням НЕК Укренерго, застосування графіків аварійних відключень електропостачання скасовано. Йде поступове заживлення споживачів", - йдеться у повідомленні.

Про скасування графіків відключень на Сумщині поінформувало АТ "Сумиобленерго".

Там закликали споживачів раціонально користуватися електроенергією і не вмикати в мережу одразу всі прилади після відновлення розподілу електроенергії.

Зазначимо, що за повідомленням Міненерго та Укренерго споживання електроенергії вимушено обмежили в Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.