На Кіровоградщині та Сумщині скасували графіки відключення світла, запроваджені через атаку РФ
У кількох українських областях через масовану атаку РФ у п'ятницю, 22 березня, запровадили графіки відключення світла: у Сумській та Кіровоградській областях їх вже скасували
Про це повідомило ПрАТ "Кіровоградобленерго".
"З 12:00 по всій території Кіровоградської області, за розпорядженням НЕК Укренерго, застосування графіків аварійних відключень електропостачання скасовано. Йде поступове заживлення споживачів", - йдеться у повідомленні.
Про скасування графіків відключень на Сумщині поінформувало АТ "Сумиобленерго".
Там закликали споживачів раціонально користуватися електроенергією і не вмикати в мережу одразу всі прилади після відновлення розподілу електроенергії.
Зазначимо, що за повідомленням Міненерго та Укренерго споживання електроенергії вимушено обмежили в Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.
- Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. Також окупанти атакували найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС. Детальніше про атаку читайте тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.67 Купівля 38.67Продаж 39.17
- EUR Купівля 41.98Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе