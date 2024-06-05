На Куп'янському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ із двох напрямків, - Сирський

Про це він написав у Telegram.

"Противник продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Окрім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів", - написав Сирський.

Також він зазначив, що на інших напрямках ворог проводить наступальні дії, аби розтягнути лінії активного фронту, обмежити українські війська та не допустити їхнє перекидання на інші ділянки ведення бойових дій.

Через високу інтенсивність бойових дій, активне використання росіянами бронетехніки та керованих авіабомб ситуація залишається складною. Зокрема на Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке - Липці, але, за словами головкома, зазнає значних втрат та не має успіху.

"У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій. Складна ситуація в районі Купʼянська. Противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків. Тривають жорсткі бої. Наше завдання зупинити ворога і примусити перейти його до оборони", - розповів Сирський.

Він наголосив, що його завданням є забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону.

"Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе. Хочу відмітити ефективну роботу більшості командирів та штабів", - додав головнокомандувач ЗСУ.