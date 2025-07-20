На Курщині українські прикордонники взяли в полон російського морпіха

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Полонений виявився військовослужбовцем 40-ї окремої бригади морської піхоти. Згідно з його свідченнями, він заблукав і самостійно вийшов на позиції українських прикордонників.

Як з'ясувалося, менш ніж місяць тому полонений підписав річний контракт із російською армією, за що йому обіцяли 3 млн рублів. Однак, за словами військового, цих коштів він так і не отримав.

Окупанта одразу ж направили на штурм українських позицій, який для нього закінчився більш менш позитивно, чого не скажеш про решту загарбників, які брали участь у штурмі.