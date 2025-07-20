На Курщині українські прикордонники взяли в полон російського морпіха
Українські прикордонники взяли в полон російського морпіха на Курському напрямку. Військовослужбовець загубився і сам прийшов на пост ДПСУ
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Полонений виявився військовослужбовцем 40-ї окремої бригади морської піхоти. Згідно з його свідченнями, він заблукав і самостійно вийшов на позиції українських прикордонників.
Як з'ясувалося, менш ніж місяць тому полонений підписав річний контракт із російською армією, за що йому обіцяли 3 млн рублів. Однак, за словами військового, цих коштів він так і не отримав.
Окупанта одразу ж направили на штурм українських позицій, який для нього закінчився більш менш позитивно, чого не скажеш про решту загарбників, які брали участь у штурмі.
- 9 липня повідомлялось, що Третя штурмова бригада за допомогою дронів і наземних роботизованих систем змусила російських окупантів здатися в полон.
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